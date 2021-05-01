СК раскрыл подробности тройного убийства во Владивостоке

Обвиняемая в тройном убийстве во Владивостоке нанесла множественные удары ножом двум своим пятилетним детям и супругу. Об этом сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного управления СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

«По версии следствия, обвиняемая в совершении преступления 37-летняя супруга потерпевшего, также являясь матерью убитых детей, нанесла множественные удары ножом в жизненно важные органы своему мужу, а затем двум своим малолетним детям», — сообщила Римская.

Следствие предполагает, что преступление было совершено в промежутке с 26 по 29 апреля. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, также допрашиваются свидетели.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональным следователям доложить ему о расследовании убийства.

Тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с колото-резаными ранами нашли в квартире во Владивостоке 29 апреля, передала «Вечерняя Москва». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, двух и более лиц, в том числе малолетнего», 37-летняя мать детей задержана.

Убийство произошло из-за ссоры женщины с мужем, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. В семье воспитывались тройняшки, третий ребенок на момент происшествия был в детсаду. Подозреваемую задержали в кинотеатре, она не оказала сопротивления. Также известно, что жительница Владивостока спрятала тела своих детей в квартире, предварительно завернув их в пакет и уложив в сумку. Тело мужа лежало в квартире на полу.

Третий ребенок помещен в реабилитационный центр, сообщило агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.