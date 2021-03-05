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    05 марта 2021, 18:49

    СК раскрыл число уголовных дел за фейки о коронавирусе

    Анатолий Минкин

    Распространение ложной информации о пандемии коронавирусной инфекции привело к заведению 58 уголовных дел в 2020 году. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на расширенном заседании коллегии Следственного комитета выступил глава ведомства Александр Бастрыкин.

    СК раскрыл число уголовных дел за фейки о коронавирусе

    Он подчеркнул, что расследование по 31 заведенному делу уже завершили.

    «Проведена большая работа по предотвращению массового распространения ложной информации о пандемии и мерах по борьбе с ней. Пришлось возбудить 58 уголовных дел о таких фактах, по 31 расследование завершено», — заявил Александр Бастрыкин.

    Глава Следственного комитета напомнил, что в 2020 году в ведомстве создали специальный отдел по расследованию действующих санитарно-эпидемиологических норм.

    В России самым популярным фейком стали сообщения о том, что пандемии не существует вовсе. Это привело к появлению ковид-диссидентов. Эти люди отказывались носить маски, соблюдать социальную дистанцию и утверждали, что все ограничения нарушали их права.

    «360» собрал самые нелепые фейки со всего мира, когда люди верили ложным сообщениям о самой пандемии и опасных способах обезопасить себя от заражения. К примеру, советы пить отбеливатель или коровью мочу.