СК раскрыл число уголовных дел за фейки о коронавирусе

Распространение ложной информации о пандемии коронавирусной инфекции привело к заведению 58 уголовных дел в 2020 году. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на расширенном заседании коллегии Следственного комитета выступил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он подчеркнул, что расследование по 31 заведенному делу уже завершили.

«Проведена большая работа по предотвращению массового распространения ложной информации о пандемии и мерах по борьбе с ней. Пришлось возбудить 58 уголовных дел о таких фактах, по 31 расследование завершено», — заявил Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета напомнил, что в 2020 году в ведомстве создали специальный отдел по расследованию действующих санитарно-эпидемиологических норм.

В России самым популярным фейком стали сообщения о том, что пандемии не существует вовсе. Это привело к появлению ковид-диссидентов. Эти люди отказывались носить маски, соблюдать социальную дистанцию и утверждали, что все ограничения нарушали их права.

«360» собрал самые нелепые фейки со всего мира, когда люди верили ложным сообщениям о самой пандемии и опасных способах обезопасить себя от заражения. К примеру, советы пить отбеливатель или коровью мочу.