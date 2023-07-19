Общество 19 июля 2023, 02:30 СК раскрыл более 11 тысяч коррупционных преступлений в 2023 году РИА «Новости»

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Следственный комитет расследовал более 11 тысяч преступлений коррупционной направленности в текущем году. Дела об окончании 9,5 тысячи преступлений направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.

Глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений коррупционной направленности. По оконченным уголовным делам возместили ущерб в объеме 4,7 миллиарда рублей. Арестовано имущество обвиняемых на сумму 10 миллиардов рублей.

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В ходе совещания председатель СК отметил недостатки в вопросах взаимодействия следственных подразделений с контрольно-надзорными органами, негативно оценил качество следствия по данной категории дел в ряде регионов, обратил внимание на факты волокиты.

Бастрыкин озвучил недоработки подчиненных в плане привлечения к ответственности за коррупцию высокопоставленных лиц. Отдельно он остановился на противодействии коррупции в сфере ОПК.

«В это напряженное время надо положить предел воровству и коррупции», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд приговорил бывшего министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую к 10 годам колонии общего режима за получении взятки на сумму 25 миллионов рублей.