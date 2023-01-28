Общество 28 января 2023, 22:04 СК проверяет Telegram-канал Nexta Live на причастность к терроризму — СМИ РБК: СК проверяет владельца Telegram-канал Nexta Live на причастность к терроризму Unsplash

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Следственный комитет инициировал проверку возможного владельца Telegram-канала Nexta Live ан предмет размещения информации с призывами к терроризму. Также комитет устанавливает причастность жителя Москвы к деятельности канала. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

Источник сообщил, что в Telegram-канале Nexta Live в середине марта прошлого года появилось сообщение, которое правоохранители расценили как призыв к терроризму. Это попадает под 205 статью Уголовного кодекса и грозил лишением свободы до семи лет.

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Следствие утверждает, что информацию в канале разместил его владелец, на причастность к Nexta Live проверяют жителя Москвы.

Канал Nexta Live набрал популярность в 2020 году во время президентских выборов в Белоруссии. Бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича задержали в 2021 году в аэропорту Минска. Осенью Белоруссия признала Nexta Live экстремистским формированием и запретила его деятельность.