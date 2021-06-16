СК проверит заявление московского адвоката о лишении судьи должности

Следственный комитет решил проверить реплику адвоката Ярослава Ярославцева в адрес судьи Арбитражного суда. Речь идет о высказывании московского защитника о том, что он лишил должности председателя Дорогомиловского суда.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. В агентстве уточнили, что адвокат произнес эту фразу во время слушания дела в Арбитражном суде Москвы по изъятию у московской семьи квартиры в адрес судьи Евгения Кравченко. Стоимость жилплощади на Кутузовском проспекте оценивается в 140 миллионов рублей.

В 2015 году семья купила эту квартиру у предпринимателя Алексея Кнекова — тот продавал ее из-за проблем с деньгами. Позже выяснилось, что недвижимость привлекла внимание партнеров Кнекова, которые имели к нему имущественные претензии. В суде их интересы представлял защитник Ярослав Ярославцев.

Через пять лет Дорогомиловский суд признал договор купли-продажи недвижимости недействительным. Новым собственникам заявили, что они должны освободить квартиру в пользу кредиторов бывшего владельца. В Арбитражном суде Москвы во время другого заседания защитник и судья постоянно пререкались.

«Под конец судебного заседания Ярославцев на эмоциях после решения не в его пользу заявил в ходе спора с судьей: „Я целого председателя Дорогомиловского суда снял! … Снял, да. Ей полномочия не продлили. Из-за меня, потому что я у них как кость в горле“», — процитировало агентство слова собеседника.

Он отметил, что проверку начали на основании аудиозаписи, которая попала в руки следователей. При этом заявления от судьи, к которому обращался юрист, не было. Следователи оценят, «действительно ли адвокат способствовал снятию судьи с должности» и есть ли в случившемся состав преступления или правонарушения.