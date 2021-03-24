СК проверит выставку человеческих тел на ВДНХ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить выставку человеческих тел, которая проходит на ВДНХ. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин поручил следователям главного следственного управления СК РФ провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов, открытой в Москве», — процитировала ее пресс-служба ведомства.

Петренко отметила, что в некоторых СМИ негативно писали об этой выставке. Общественники считают, что она нарушает нравственные ценности и «может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих». К тому же в Сети распространяется петиция с требованием о закрытии выставки. Также общественная православная организация «Сорок сороков» направила в Генпрокуратуру РФ заявления с просьбой оценить проведение анатомической выставки.

Следователи изучат все аспекты и дадут правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российским законам.

Выставка «Мир тела» открылась 12 марта на ВДНХ в павильоне № 21. В ней представлены реальные человеческие тела и органы. Они обработаны с помощью метода полимерной пластинации — когда жидкость в организме заменяют на пластик. С помощью этого способа тело может застыть в любой позе. Для пластинации используются только тела доноров. Сами организаторы называют свою выставку образовательным проектом.