СК проверит вожатых с COVID-19, которые продолжали работать в лагере в Ярославской области

В Ярославской области четверо вожатых, заразившись коронавирусом, продолжали работать в летнем лагере. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

Речь идет о летнем лагере «Орленок». По предварительной информации, четыре сотрудника продолжали работать и общаться с коллегами и детьми, имея положительные результаты ПЦР-тестов.

«Установлено, что данные сотрудники были допущены к работе с детьми до получения результатов лабораторных исследований и в период с 11 по 17 июля текущего года осуществляли контакт со 115 детьми и 15 сотрудниками МУ Центр „Орленок“», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают следователи, специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Пока проводится доследственная проверка.