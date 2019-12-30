СК проверит цирк после падения артистки с каната во Владивостоке

Следователи во Владивостоке начали проверку после падения гимнастки во время выступления в цирке. Девушка не удержалась на канате при исполнении трюка.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю из региональных органов УМВД инициирована передача материалов доследственной проверки по факту падения воздушной гимнастки во время выступления в цирке и получения ею тяжкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Гимнастка упала 29 декабря во время выполнения номера «корд-де-парель», когда исполняла трюки на подвешенном за один конец канате. Как отметили в СК, в результате случившегося девушка получила тяжкий вред здоровью.

Упавшую гимнастку госпитализировали в тяжелом состоянии на скорой. Как рассказал РИА «Новости» представитель цирка, у артистки было внутреннее кровотечение, поврежден один из органов. После произошедшего следователи проводят проверку в цирке по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда».