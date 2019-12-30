СК проверит цирк после падения артистки с каната во Владивостоке
«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю из региональных органов УМВД инициирована передача материалов доследственной проверки по факту падения воздушной гимнастки во время выступления в цирке и получения ею тяжкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Гимнастка упала 29 декабря во время выполнения номера «корд-де-парель», когда исполняла трюки на подвешенном за один конец канате. Как отметили в СК, в результате случившегося девушка получила тяжкий вред здоровью.
Упавшую гимнастку госпитализировали в тяжелом состоянии на скорой. Как рассказал РИА «Новости» представитель цирка, у артистки было внутреннее кровотечение, поврежден один из органов. После произошедшего следователи проводят проверку в цирке по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда».