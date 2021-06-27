СК проверит российский лагерь после массового заболевания детей ковидом

После массового заболевания детей COVID-19 в тувинском оздоровительном лагере «Байлак» следователи проведут проверку по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление соблюдения работниками лагеря антиковидных мер, требований Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне у 66 детей и восьми взрослых в лагере «Байлак» в Туве выявили ковид. Всех заболевших изолировали на территории Аграрного лицея. За ними наблюдают медики. Детей и сотрудников лагеря с отрицательными результатами ПЦР-теста временно разместили в общежитии Строительного техникума. Специалисты регионального Роспотребнадзора после вспышки ковида начали расследование.

По данным СК, в «Байлаке» на момент массового заболевания находились 174 ребенка и 22 сотрудника.