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    27 июня 2021, 09:17

    СК проверит российский лагерь после массового заболевания детей ковидом

    Андрей Иванов

    После массового заболевания детей COVID-19 в тувинском оздоровительном лагере «Байлак» следователи проведут проверку по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

    СК проверит российский лагерь после массового заболевания детей ковидом

    «Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление соблюдения работниками лагеря антиковидных мер, требований Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания», — говорится в сообщении ведомства.

    Накануне у 66 детей и восьми взрослых в лагере «Байлак» в Туве выявили ковид. Всех заболевших изолировали на территории Аграрного лицея. За ними наблюдают медики. Детей и сотрудников лагеря с отрицательными результатами ПЦР-теста временно разместили в общежитии Строительного техникума. Специалисты регионального Роспотребнадзора после вспышки ковида начали расследование.

    По данным СК, в «Байлаке» на момент массового заболевания находились 174 ребенка и 22 сотрудника.