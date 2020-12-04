СК проверит пожар в локомотивном депо в Петербурге

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они опрашивают очевидцев и выясняют причины возгорания.

Сумма ущерба станет известна позже.

По предварительным данным, пожар начался 4 декабря, около 01:00. В локомотивном депо на путь поставили отремонтированный электропоезд. Рабочие запустили его и включили внутреннее освещение, но потом не отключили от контактной сети.

В результате началось возгорание. Выгорел восьмой вагон, а соседние с ним обуглились. Площадь возгорания — 100 квадратных метров. Никто не пострадал

В депо прибыли 20 пожарных и четыре единицы техники. Спасатели потушили возгорание в 02:15.