Общество 05 апреля 2023, 19:14 СК проверит пошутивших о теракте в Петербурге комиков на экстремизм Глава СК Бастрыкин поручил проверить комиков после шутки о теракте в Петербурге РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить и дать правовую оценку действиям комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, спародировавших теракт в Санкт-Петербурге. От этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Выступление комиков проходило в Берлине. Во время концерта они спародировали вручение погибшему в результате теракта военкору Владлену Татарскому статуэтки, в которой находилась взрывчатка. Видео появилось в Сети.

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«В рамках проверки действиям Долгополова и Оганисяна будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в одном из кафе Санкт-Петербурга, где он проводил творческий вечер. Взорвалась статуэтка, которую вручила журналисту Дарья Трепова, ее арестовали на два месяца.