СК проверит отравление 33 школьников на Кубани
«По данному факту следственным отделом по Крымскому району СКР по краю проводится доследственная проверка», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе СУСК РФ по региону.
К медикам обратились ученики с первого по 11 класс средней общеобразовательной школы № 57 станицы Новотроицкой. Следователям об этом стало известно 23 января. У 17 детей была рвота и повышенная температура. Школьники в момент обращения находились в состоянии средней тяжести.
В настоящее время дети находятся на амбулаторном лечении. Следователь с представителями Роспотребнадзора опрашивает руководство и сотрудников школы. Из школьной столовой изъяли продукты для проведения исследования, произведены смывы поверхностей и пробы на предмет соответствия санитарным нормам.
После массового отравления стало известно, что все дети накануне ели плов и помидоры.