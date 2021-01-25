СК проверит отравление 33 школьников на Кубани

Следственный комитет Краснодарского края проводит доследственную проверку по факту отравления 33 школьников в Крымском районе Краснодарского края. Большая часть детей обратились к врачам с жалобами на пищевое расстройство.

«По данному факту следственным отделом по Крымскому району СКР по краю проводится доследственная проверка», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе СУСК РФ по региону.

К медикам обратились ученики с первого по 11 класс средней общеобразовательной школы № 57 станицы Новотроицкой. Следователям об этом стало известно 23 января. У 17 детей была рвота и повышенная температура. Школьники в момент обращения находились в состоянии средней тяжести.

В настоящее время дети находятся на амбулаторном лечении. Следователь с представителями Роспотребнадзора опрашивает руководство и сотрудников школы. Из школьной столовой изъяли продукты для проведения исследования, произведены смывы поверхностей и пробы на предмет соответствия санитарным нормам.

После массового отравления стало известно, что все дети накануне ели плов и помидоры.