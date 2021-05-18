СК проверит одноклассника казанского стрелка на детекторе лжи. Он мог знать о нападении заранее

Следственный комитет вызвал на повторный допрос всех одноклассников Ильназа Галявиева, который на прошлой неделе устроил стрельбу в школе. Правоохранители подозревают, что один из них мог знать о запланированном массовом убийстве. Юношу проверят на детекторе лжи. Об этом написал сайт Kp.ru.

У следствия появилась версия, что сестра одноклассника Ильназа Галявиева не пошла в школу в тот день, потому что ее не пустил брат. Он мог знать о планах задержанного. Однако пока эта версия не подтвердилась. Выяснилось, что среди погибших оказался брат другой одноклассницы и одновременно сын учительницы.

«В списке погибших есть 14-летний Амир З. Уже сообщали, что это сын учительницы из нашей школы. Но еще Амир был младшим братом нашей одноклассницы Кямили. Нам говорят, что Ильназ вошел в единственный класс, который не успели закрыт», — рассказал один одноклассник.

Другой одноклассник вспомнил, что Галявиев, когда учился в школе, в одном из чатов предложил бросить в учительницу коктейль Молотова. Он даже написал рецепт. Но тогда одноклассники решили, что эта такая жесткая шутка, потому что преподавателя многие не любили.

Школьники, которые пострадали во время вооруженного нападения на гимназию № 175, продолжают обращаться за помощью к медикам. Стрельба произошла утром 11 мая. В школу пришел 19-летний Ильназ Галявиев. Он выпустился оттуда всего несколько лет назад. Злоумышленник открыл огонь по ученикам и преподавателям — в результате погибли девять человек, семь из них дети.