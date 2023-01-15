Общество 15 января 2023, 23:32 СК проверит информацию омбудсмена о пытках российских военнопленных на Украине СК проверит полученные от Москальковой данные о пытках российских военнопленных на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова передала в Следственный комитет информацию о пытках российских военнопленных, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Родственники попавших в плен военных передали Москальковой запись, на которой неизвестные угрожают россиянам убийством, требуя выкуп. Если опубликованные сведения подтвердятся, СК России примет необходимые меры.

Реклама

До этого российский омбудсмен призвала украинского коллегу Дмитрия Лубинца, комитеты ООН и Красного Креста потребовать от Киева соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Ни одна страна не должна нарушать гуманитарное право, подчеркнула Москалькова.

Реклама

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что в поселке Новоселовское в ЛНР находились американские наемники. Западные бойцы требовали по рации, чтобы их эвакуировали, но в этот момент их накрыли гранатами российские военнослужащие.