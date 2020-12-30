СК проверит информацию о пожилом новосибирце, которого выгнали из дома
Управление Следственного комитета России по Новосибирской области проверит информацию о том, что пожилого мужчину родственники выгнали из квартиры весной этого года. Об этом сообщил «Царьград».
Мужчина рассказал, что получил квартиру 40 лет назад. В ней он жил вместе с сестрой. После смерти женщины приехали ее дочь с мужем. Они-то и выгнали пенсионера.
Уточняется, что мужчина живет в подъезде и спит на грязных тряпках. Соседи пытаются помочь разобраться в ситуации.