СК проверит информацию о пожилом новосибирце, которого выгнали из дома

Мужчина рассказал, что получил квартиру 40 лет назад. В ней он жил вместе с сестрой. После смерти женщины приехали ее дочь с мужем. Они-то и выгнали пенсионера.

Уточняется, что мужчина живет в подъезде и спит на грязных тряпках. Соседи пытаются помочь разобраться в ситуации.