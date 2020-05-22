СК проверит хостел с незаконными мигрантами в Подмосковье

Следственный комитет Наро-Фоминска проверит информацию о нелегальных мигрантах, которые проживают в хостеле в одном из домов города. Проверку организовали после сюжета на одном из федеральных каналов.

Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета РФ по Московской области. В одном из сюжетов СМИ на федеральном канале страны сообщили об организации хостела в многоквартирном жилом доме. В нем поселились нелегальные мигранты, которые препятствуют нормальному проживанию других жильцов подъезда.

После выхода этого материала Следственный комитет Наро-Фоминску начал проверку. В сообщении ведомства подчеркнули, что следователи проверят всю информацию, о которой рассказали в сюжете.

В рамках проводимой проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц местной администрации, территориального органа Роспотребнадзора, а также сотрудников полиции СК по Наро-Фоминску

Ранее стало известно, что из-за закрытия границ и приостановки авиасообщения в связи с пандемией коронавируса тысячи трудовых мигрантов не смогли покинуть Россию. Из-за пандемии граждане средней Азии лишились работы, и теперь живут за счет помощи благотворительных фондов и общин. Некоторые из них поселились в палатках возле пограничной территории — там они останутся, пока не получат разрешение вернуться домой.