СК проверит драку преподавателя со студентом в красноярском техникуме

Следователи начали проверку после публикации в соцсетях видео с дракой преподавателя и студента одного из техникумов Красноярска. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным ведомства, конфликт произошел между преподавателем истории и студентом-второкурсником. На кадрах записи с занятия видно, что мужчина хватает парня за лицо, тот отталкивает его. Что предшествовало нападению, непонятно.

Преподаватель спрашивает у студента, чего он добивается, тот в ответ говорит, что уйдет с занятия, и собирает вещи.

Во время проверки следователи выяснят все обстоятельства и причины случившегося, а также дадут оценку действиям и высказываниям обоих участников потасовки.

В местном паблике «Я живу в Красноярске» во «ВКонтакте» сообщили, что драка произошла в красноярском институте железнодорожного транспорта. По словам очевидцев, преподаватель так обошелся с молодым человеком, потому что он мешал ему вести занятие.