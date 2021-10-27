СК проверит драку преподавателя со студентом в красноярском техникуме
Красноярский СК сообщил о проверке после видео с дракой преподавателя и студента техникума
Следователи начали проверку после публикации в соцсетях видео с дракой преподавателя и студента одного из техникумов Красноярска. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.
По данным ведомства, конфликт произошел между преподавателем истории и студентом-второкурсником. На кадрах записи с занятия видно, что мужчина хватает парня за лицо, тот отталкивает его. Что предшествовало нападению, непонятно.
Преподаватель спрашивает у студента, чего он добивается, тот в ответ говорит, что уйдет с занятия, и собирает вещи.
Во время проверки следователи выяснят все обстоятельства и причины случившегося, а также дадут оценку действиям и высказываниям обоих участников потасовки.
В местном паблике «Я живу в Красноярске» во «ВКонтакте» сообщили, что драка произошла в красноярском институте железнодорожного транспорта. По словам очевидцев, преподаватель так обошелся с молодым человеком, потому что он мешал ему вести занятие.