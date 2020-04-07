СК проверит блогеров, предлагающих купить маски на фоне пандемии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить предложения в соцсетях о продаже масок без сертификатов, да еще и по завышенным ценам. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, распространителями таких масок зачастую выступают блогеры с большим количеством подписчиков. «При этом они не имеют никакого отношения к производству медицинской продукции», — подчеркнула Петренко.
Теперь все объявления — на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.
Помимо рекламы о продаже масок, в России следят и за фейковыми новостями, которые регулярно появляются на фоне пандемии коронавируса. Накануне Генпрокуратура заявила о лжематериалах, связанных с ограничением передвижения в Чебоксарах.