СК проверит блогеров, предлагающих купить маски на фоне пандемии

Во время всеобщей пандемии в России становится все больше предприимчивых людей, которые стремятся заработать любыми способами, и не всегда легальными. Так, некоторые блогеры с большим числом подписчиков предлагают маски по слишком завышенным ценам. Разбираться с ними теперь будет Следственный комитет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить предложения в соцсетях о продаже масок без сертификатов, да еще и по завышенным ценам. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, распространителями таких масок зачастую выступают блогеры с большим количеством подписчиков. «При этом они не имеют никакого отношения к производству медицинской продукции», — подчеркнула Петренко.

Теперь все объявления — на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.

Помимо рекламы о продаже масок, в России следят и за фейковыми новостями, которые регулярно появляются на фоне пандемии коронавируса. Накануне Генпрокуратура заявила о лжематериалах, связанных с ограничением передвижения в Чебоксарах.