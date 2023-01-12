Общество 12 января 2023, 16:01 СК проведет проверку в детсаде в Усть-Куте, где воспитатель протащила ребенка за ногу по снегу

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В Усть-Куте сотрудники правоохранительных органов проведут проверку в детском саду, где воспитатель протащила ребенка за ногу по снегу. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.

Видео с дошкольного учреждения попало в социальные сети. Автор ролика написал, что якобы мальчик не хотел заходить с прогулки в здание детского сада, и воспитатель решила применить силу.

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Сейчас следователи разговаривают с заведующей и воспитателем. Медики провели осмотр ребенка. Других подробностей в деле о случившемся пока нет.

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