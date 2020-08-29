СК проведет проверку по отчуждению акций Башкирской содовой компании
Сотрудники Следственного комитета должны будут выяснить, почему доля государства в одной из крупнейшей компании Башкирии — БСК — сократилась. Во время проверки следователи изучат условия сделки и обстоятельства приватизации имущества.
«Вместе с тем по указанию председателя СК России следователи дадут всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия», — добавила Петренко.
Жители Башкирии проводили акции протеста против разведки на шихане Куштау в августе. Разработку горы должна была начать БСК. В какой-то момент в конфликт вмешался глава региона Рабий Хабиров и заявил, что надо найти компромиссное решение.
В итоге Куштау решили сделать охраняемой природной территории. О ситуации узнал президент Владимир Путин.
«Идет бесконтрольное выкачивание денег любой ценой, это печальная история», — сказал он. Его процитировал портал Ura.ru.
После заявления Путина начались разбирательства по вопросу сделки, из-за которой снизилось количество активов Башкирской содовой компании, находящихся под контролем государства.
Ранее политолог рассказала, почему башкирам удалось отстоять Куштау.