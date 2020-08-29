СК проведет проверку по отчуждению акций Башкирской содовой компании

Сотрудники Следственного комитета должны будут выяснить, почему доля государства в одной из крупнейшей компании Башкирии — БСК — сократилась. Во время проверки следователи изучат условия сделки и обстоятельства приватизации имущества.

«Вместе с тем по указанию председателя СК России следователи дадут всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия», — добавила Петренко.

Жители Башкирии проводили акции протеста против разведки на шихане Куштау в августе. Разработку горы должна была начать БСК. В какой-то момент в конфликт вмешался глава региона Рабий Хабиров и заявил, что надо найти компромиссное решение.

В итоге Куштау решили сделать охраняемой природной территории. О ситуации узнал президент Владимир Путин.

«Идет бесконтрольное выкачивание денег любой ценой, это печальная история», — сказал он. Его процитировал портал Ura.ru.

После заявления Путина начались разбирательства по вопросу сделки, из-за которой снизилось количество активов Башкирской содовой компании, находящихся под контролем государства.

Ранее политолог рассказала, почему башкирам удалось отстоять Куштау.