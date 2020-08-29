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    29 августа 2020, 13:35

    СК проведет проверку по отчуждению акций Башкирской содовой компании

    Наза Салех Захи

    Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал задание центральному аппарату ведомства провести проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК). Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Сотрудники Следственного комитета должны будут выяснить, почему доля государства в одной из крупнейшей компании Башкирии — БСК — сократилась. Во время проверки следователи изучат условия сделки и обстоятельства приватизации имущества.

    «Вместе с тем по указанию председателя СК России следователи дадут всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия», — добавила Петренко.

    Жители Башкирии проводили акции протеста против разведки на шихане Куштау в августе. Разработку горы должна была начать БСК. В какой-то момент в конфликт вмешался глава региона Рабий Хабиров и заявил, что надо найти компромиссное решение.

    В итоге Куштау решили сделать охраняемой природной территории. О ситуации узнал президент Владимир Путин.

    «Идет бесконтрольное выкачивание денег любой ценой, это печальная история», — сказал он. Его процитировал портал Ura.ru.

    После заявления Путина начались разбирательства по вопросу сделки, из-за которой снизилось количество активов Башкирской содовой компании, находящихся под контролем государства.

    Ранее политолог рассказала, почему башкирам удалось отстоять Куштау.

    Новости SMI.FM