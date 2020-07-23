СК признал недостоверной информацию о двойном гражданстве Мизулиной

Некоторые Telegram-каналы сообщили, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство. Следственный комитет (СК) провел проверку и установил, что информация каналов является недостоверной.

«В ответе ГСУ СК по городу Москве сообщается о том, что в ходе проверки установлена недостоверность сведений ряда СМИ и Telegram-каналов о наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства», — привел ТАСС сообщение пресс-службы сенатора.

Теперь следователи устанавливают обстоятельств распространения неправдивых сообщений. Кроме того, они выясняют, кто именно причастен к опубликованию недостоверных данных. Некоторые источники уже удалось выявить.

«Установлено, что в телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.eg.ru, а также в Telegram-канале „Небожена“ опубликована недостоверная информация о наличии гражданства и (или) вида на жительство», — сказано в ответе Мизулиной руководителя ГСУ СК РФ по Москве Андрея Стрижова.

Елена Мизулина в январе попросила Генпрокуратуру провести проверку по факту распространения ложной информации о ее двойном гражданстве. Материалы попали в МВД, а затем проверкой занялся Следственный комитет.