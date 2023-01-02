Общество 02 января 2023, 22:49 СК пригрозил СБУ уголовным делом за незаконные обвинения Набиуллиной Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений СБУ в адрес Набиуллиной РИА «Новости»

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Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконной попыткой СБУ привлечь к уголовной ответственности председателя Центрального банка Россиии Эльвиру Набиуллину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности», — отметили в СК.

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Служба безопасности Украины предъявила зоачное обвинение г лаве Банка России Эльвире Набиуллиной, заявив что она якобы является «организатором введения рублевой зоны в районах юга и востока Украины». Также руководителя финансового регулятора обвинили «в спонсировании военных группировок страны-агрессора».

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В рамках уголовного дела российские следователи установят конкретных должностных лиц СБУ, которые приняли такое решение.

Ранее СБУ объявила зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в розыск. Его обвинили по части 2 статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны).