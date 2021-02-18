СК поздравил 14-летних россиян с днем рождения. В видео тортик и напоминание об уголовке за убийство

Следственный комитет оригинально напомнил юным жителям России о наступлении уголовной ответственности с 14 лет. Сотрудники ведомства записали видеопоздравление и опубликовали на сайте.

«Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители. Но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса», — сказала сотрудница органов с праздничным тортом в руках.

Следующий сотрудник напоминает именинникам, что за убийство и причинение вреда здоровью придется отвечать лично. Другие сотрудники рассказали подросткам об уголовных статьях за кражу, грабеж, разбой, угон, вымогательство, терроризм и захват заложников.

«Повзрослев, ты должен знать, что несешь ответственность за совершение изнасилования. Хулиганство, вандализм, уничтожение чужого имущества — за это тебе тоже придется отвечать», — сообщили сотрудницы Следственного комитета.

Видеоролик является совместным проектом столичного управления СК РФ с департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.