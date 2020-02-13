СК попросит поставщиков подогнать форму для «плотных» сотрудников

Следственный комитет ищет поставщика одежды для своих сотрудников. Всего ведомство планирует потратить на эти цели 82,2 миллиона рублей. О работниках плотного телосложения в СК позаботились отдельно.

На покупку одежды на сайте госзакупок открыли восемь аукционов на разные суммы. Внимание на это обратил портал Znak.com. Поставщиков Следственный комитет рассчитывает найти до конца февраля.

Одежду планируют покупать на «типовые фигуры». В описании требований СК ссылается на «межгосударственный стандарт классификации фигур». Но если потребуется, то форму придется шить и для «плотных групп, размеров и ростов», которые выходят за пределы ГОСТа.

Для сотрудников ведомства закупят синие и белые парадные рубашки — с длинными и короткими рукавами. СК также упоминает синие футболки и блузы и комплекты термобелья — фуфайки и панталоны.

До 30 апреля одежду необходимо развезти по 19 российским регионам. Ее будут ждать в Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской и других областях.

Для следственных ведомств в Уральском федеральном округе купят аналогичные комплекты.