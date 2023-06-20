Общество 20 июня 2023, 01:08 СК попросил продлить домашний арест Блиновской — СМИ ТАСС: СК попросил суд продлить домашний арест Блиновской до 26 июля РИА «Новости»

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Следствие захотело продлить срок домашнего ареста основателю проекта «Марафон желаний», блогеру Елене Блиновской до 26 июля, сообщил ТАСС. В пресс-службе Пресненского суда Москвы уточнили, что заседание назначено на 21 июня.

Продлить срок домашнего ареста следователи попросили в рамках уголовного дела о неуплате Еленой Блиновской и ее супругом 918 миллионов рублей налогов.

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«В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста еще на один месяц в отношении обвиняемой Блиновской», — привело агентство слова представителя суда.

Там также отметили, что заседание назначено на 12:00 в среду, 21 июня.

В начале июня Мосгорсуд не стал менять меру пресечения мужу Блиновской. Апелляционную жалобу адвоката Алексея Блиновского оставили без удовлетворения.

По версии следствия, Елена Блиновская при пособничестве мужа уклонилась от уплаты налогов за 2019–2021 годы на общую сумму, превышающую 918 миллионов рублей. Чета Блиновских легализовала более 43 миллионов рублей путем совершения финансовых операций.