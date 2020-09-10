СК попросил отпустить экс-партнера Фургала под домашний арест

В ближайшее время состоится очередное заседание суда по делу Сергея Фургала, на котором могут попросить смягчение наказания бывшему деловому партнеру губернатора. Ходатайство поступило от Следственного комитета.

Следственный комитет попросил столичный Басманный суд смягчить наказание Николаю Мистрюкову и отправить его под домашний арест.

«В суд поступило ходатайство органов следствия об изменении Мистрюкову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест на срок до 18 октября 2020 года», — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда.

По данным агентства, Николай Мистрюков заключил со следствием соглашение о сотрудничестве и сообщил, что Сергей Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на убийство хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.

Бывшего губернатора Хабаровского края задержали 9 июля. По данным следствия, в 2000-х годах чиновник имел отношение к убийствам местных бизнесменов. В частности, следователи предъявили ему обвинение в убийстве предпринимателя Евгения Зори. Сейчас Фургал находится в СИЗО.