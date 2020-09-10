СК попросил отпустить экс-партнера Фургала под домашний арест
Следственный комитет попросил столичный Басманный суд смягчить наказание Николаю Мистрюкову и отправить его под домашний арест.
«В суд поступило ходатайство органов следствия об изменении Мистрюкову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест на срок до 18 октября 2020 года», — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда.
По данным агентства, Николай Мистрюков заключил со следствием соглашение о сотрудничестве и сообщил, что Сергей Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на убийство хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.
Бывшего губернатора Хабаровского края задержали 9 июля. По данным следствия, в 2000-х годах чиновник имел отношение к убийствам местных бизнесменов. В частности, следователи предъявили ему обвинение в убийстве предпринимателя Евгения Зори. Сейчас Фургал находится в СИЗО.