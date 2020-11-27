СК попросил арестовать бывшего замглавы ФСИН Максименко

Следственный комитет обратился в Басманный суд с просьбой арестовать бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Его задержали накануне по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили в пресс-службе СК, следователи просят заключить Максименко под стражу до 25 января 2021 года. Судебное заседание по делу назначено на 11:00.

Максименко посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Они рассказали, что он находится в двухместной стандартной камере один и выглядит подавленным.

Бывший чиновник ФСИН не признал свою вину и заявил, что ему все равно, в какой СИЗО его отправят, если суд примет решение об аресте. Об этом написал RT со ссылкой на слова ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

Чиновника задержали вечером 26 ноября. Следствие считает, что своими действиями во время выполнения госконтрактов он нанес ущерб на сумму более двух миллиардов рублей.

По версии Следственного комитета, Максименко в 2018 году незаконным образом обеспечил заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов территориальных управлений ФСИН и входящего в эту же структуру государственного унитарного предприятия «Управление строительства по СКФО».

Оказалось, что у последнего нет ни возможностей, ни рабочих для проведения ремонта. В итоге поставленную задачу не смогли выполнить, в эксплуатацию не ввели 14 объектов. Само предприятие потеряло 189 миллионов рублей, которые выделило для строительства. Также его руководство получило штрафы за срыв сроков по государственным контрактам.