Общество 14 декабря 2023, 15:23 СК пообещал решить проблему девушки-сержанта с льготами участника СВО СК пообещал решить проблему девушки-сержанта Березы с льготами участника СВО Телеканал «360»

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Следственные органы займутся решением вопроса младшего сержанта Юлии Березы, которая при получении удостоверения ветерана боевых действий ДНР не может воспользоваться льготами участника спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Сотрудники Главного военного следственного управления СК России свяжутся с Юлией Березой для уточнения информации и решения вопроса», — подчеркнули в ведомстве.

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным слово передали сержанту Юлии Березе. Она рассказала, что добровольно отправилась на службу в стрелковый полк Народной милиции ДНР. Спустя время женщина получила удостоверение ветерана боевых действий. Однако воспользоваться льготами участника спецоперации не может, так как документ действует только на территории Донецкой Народной Республики.

Прямая линия с президентом проходит 14 декабря. Пресс-конференция длится уже несколько часов.