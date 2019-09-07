СК получил доказательства вины напавшего на Памфилову
«Еще до задержания следствием оперативно получены сведения и доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершенному преступлению», — отметила Петренко.
Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК. Туда оно поступило из МВД.
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Злоумышленник забрался в дом Памфиловой в Московской области через окно в ночь 6 сентября. Вскоре он увидел хозяйку и напал на нее, но глава ЦИК не растерялась и кинула в грабителя стул. После этого Памфилова выгнала преступника из своего дома и позвонила в полицию.
Подозреваемого задержали на следующий день. Его отвезли на допрос в Главное следственное управление СК России.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Выходец из Средней Азии проходит по нему как подозреваемый. По неподтвержденной информации, мужчина не отрицает свою вину. Он объяснил нападение так: хотел есть, поэтому забрался в дом в поисках еды.