СК получил доказательства вины напавшего на Памфилову

Представители Следственного комитета (СК) России заполучили доказательства причастности уроженца Средней Азии к нападению на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой в Подмосковье еще до его задержания. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. Ее процитировал «Интерфакс».

«Еще до задержания следствием оперативно получены сведения и доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершенному преступлению», — отметила Петренко.

Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК. Туда оно поступило из МВД.

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Злоумышленник забрался в дом Памфиловой в Московской области через окно в ночь 6 сентября. Вскоре он увидел хозяйку и напал на нее, но глава ЦИК не растерялась и кинула в грабителя стул. После этого Памфилова выгнала преступника из своего дома и позвонила в полицию.

Подозреваемого задержали на следующий день. Его отвезли на допрос в Главное следственное управление СК России.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Выходец из Средней Азии проходит по нему как подозреваемый. По неподтвержденной информации, мужчина не отрицает свою вину. Он объяснил нападение так: хотел есть, поэтому забрался в дом в поисках еды.