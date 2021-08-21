СК показал кадры с найденной под Смоленском девочкой

Полуторагодовалую девочку, которую почти четыре дня искали в смоленских лесах, накормили кашей и напоили. Видео с переданным матери ребенком опубликовал на YouTube Следственный комитет.

Женщину с малышкой на руках усадили в машину скорой помощи. В автомобиле ребенку предложили кашу и дали воды.

Девочку отправили в больницу. Ее обследуют медики. Из Москвы в Смоленск планируют направить вертолет, чтобы в случае необходимости перевезти маленькую пациентку в столичную клинику.

Ребенок пропал утром 17 августа. Для ее поисков задействовали сотрудников СК, полицию, спасателей, военных, поисковиков из отрядов «Сальвар» и «Лиза Алерт», а также местных жителей.

Девочку нашли в лесу примерно в трех километрах от дома. Она была в сознании и отозвалась на голос. На теле ребенка есть следы укусов насекомых.