СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в Тюмени девочки

Тело, которое нашли в Тюмени, действительно принадлежит пропавшей девочке. Оно было завернуто в пакет. Об этом сообщили в Следственном комитете. Официальный представитель ведомства Татьяна Петренко заявила, что первичные следственные действия позволили сделать вывод, что тело принадлежит пропавшей девочке.

Пакет с телом ребенка обнаружили на берегу озера Оброчное. По данному факту назначили ряд судебных экспертиз, в том числе медицинскую, которая установит причину и время смерти девочки.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.

Восьмилетняя жительница Тюмени пропала 30 июня. На поиски школьницы отправились сотрудники полиции и волонтеры. Губернатор региона Александр Моор объявил о награде в 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет найти пропавшего ребенка.

Детский труп, чью принадлежность подтвердили следователи, нашли в районе Лесобазы, в двух километрах от места исчезновения девочки. По словам волонтеров, они несколько раз прочесывали эту местность, но ничего не находили.