СК подтвердил гибель двух человек в больнице в Астрахани

Следователи в Астраханской области подтвердили, что при пожаре в реанимации ковидной больницы погибли два человека. Об этом сообщило следственное управление СК.

«При пожаре погибли два человека. Остальные были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, открытое горение ликвидировано», — заявили в СК, ведомство процитировал ТАСС.

Возгорание произошло в реанимационном отделении областной больницы имени А. М. Ничоги на Началовском шоссе в Астрахани. В МЧС сообщили, что информация о пожаре поступила в 09:07, огонь распространился на 15 квадратных метров.

Потушить пожар удалось в 09:21, с помощью 13 спасателей и четырех пожарных расчетов. В МЧС сказали, что пострадавшие есть, но не уточнили, сколько, и какие травмы они получили. Причины случившегося пока неизвестны, они уточняются. По информации РИА «Новости», загорелись приборы для доставки медицинского кислорода. Других пациентов и персонал удалось эвакуировать.