Общество 17 февраля 2023, 21:47 СК по Московской области подвел итоги за 2022 год Коллегия по итогам работы за 2022 год состоялась в ГСУ СК по Московской области РИА «Новости»

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Расширенная коллегия по итогам работы за 2022 год прошла в ГСУ СК по Московской области. Управление справилось с большинством поставленных задач и добилось хороших результатов по ряду показателей, отметил руководитель регионального ведомства Александр Стариков. Об этом сообщила пресс-служба областного ГСУ СК.

В работе приняли участие первый заместитель руководителя главка Виталий Чванов, заместители руководителя — Игорь Дойников и Ярослав Яковлев. Также в мероприятии участвовали сотрудники аппарата и руководители территориальных следственных отделов. Расширенная коллегия прошла под председательством подмосковного главка Александра Старикова.

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Подводя итоги работы, он отметил, что ведомство смогло добиться хороших результатов по ряду показателей.

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Следователи окончили производство по 3327 уголовным делам, расследовали 2376 тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрываемость таких преступлений в регионе продолжает находиться на высоком уровне.

«В 2022 году наши усилия были сосредоточены на приоритетных направлениях деятельности. Расследовано 98 преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами. Особое внимание уделялось противодействию коррупции», — сказал Стариков.

Он пояснил, что в суд направили 433 уголовных дела о преступлениях этой категории, к уголовной ответственности привлекли 505 лиц, в том числе девять лиц, обладающих особым правовым статусом.

Ведомство смогло достичь достойных результатов в расследовании преступлений «прошлых лет». За указанный период раскрыто 120 таких уголовных дел.

Одной из приоритетных является работа по приему жителей региона и рассмотрению обращений. В ГСУ увеличилось количество электронных каналов связи с людьми для оперативного взаимодействия и удобства подачи обращений и заявлений. Стариков отметил необходимость уделять этому направлению повышенное внимание.