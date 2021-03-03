СК открыл уголовное дело после падения глыбы снега на девочку в Северодвинске

Следователи в Архангельской области завели уголовное дело из-за того, что глыба льда чуть не покалечила ребенка в Северодвинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Дело открыли по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Известно, что утром 1 марта рядом с девочкой, которая шла по тротуару у дома на улице Торцева, с крыши свалились снег и наледь. По данным следствия, мастер ООО «Горизонт» не организовал и не проконтролировал проведение работ по очистке кровли.

«Территориальным прокурорам поручено проведение проверок надлежащего содержания кровель всех многоквартирных домов организациями, осуществляющими их управление», — заявили РИА «Новости» в местной прокуратуре.

Сотрудники СК и прокуратуры продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Следственный комитет напомнил о том, что из-за резких перепадов температур с крыш могут падать лег и снег, и призвал быть осторожными.