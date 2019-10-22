СК открыл очередные дела после обстрелов и диверсий в Донбассе

Следственный комитет России возбудил три уголовных дела после использования украинскими военными запрещенных средств и методов ведения войны. ВСУ расстреляли мирное население в Горловке и заминировали кладбище.

Украинские силовики продолжают воевать с гражданским населением неподконтрольной Киеву части Донбасса. В частности, военнослужащие Вооруженных сил Украины неоднократно нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему. Также попраны положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

Кроме того, нарушена Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, вместе с Дополнительным протоколом II к ней, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Так, 10 октября 2019 года ВСУ обстреляли из минометов и гранатометов гражданские объекты по улице Красных Партизан в поселке Зайцево Никитовского района города Горловки в ДНР. Позже, 16 октября 2019 года, под минометный обстрел ВСУ попали строения по улице Пустельникова в той же Горловке. Двое гражданских были ранены.

Зеленского обозвали «вторым Порошенко» Подробнее

Тем временем украинские диверсанты заминировали могилу на территории одного из кладбищ в Донецке. В результате 12 октября мирные жители, которые пришли прибраться на погосте, задели смертельный «сюрприз». Граната взорвалась, в результате чего были ранены две женщины и мужчина.

Российские следователи возбудили уголовные дела по этим трем эпизодам. Украинских военных считают виновными в применении запрещенных средств и методов ведения войны.