СК открыл очередные дела после обстрелов и диверсий в Донбассе
Украинские силовики продолжают воевать с гражданским населением неподконтрольной Киеву части Донбасса. В частности, военнослужащие Вооруженных сил Украины неоднократно нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему. Также попраны положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.
Кроме того, нарушена Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, вместе с Дополнительным протоколом II к ней, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Так, 10 октября 2019 года ВСУ обстреляли из минометов и гранатометов гражданские объекты по улице Красных Партизан в поселке Зайцево Никитовского района города Горловки в ДНР. Позже, 16 октября 2019 года, под минометный обстрел ВСУ попали строения по улице Пустельникова в той же Горловке. Двое гражданских были ранены.
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Тем временем украинские диверсанты заминировали могилу на территории одного из кладбищ в Донецке. В результате 12 октября мирные жители, которые пришли прибраться на погосте, задели смертельный «сюрприз». Граната взорвалась, в результате чего были ранены две женщины и мужчина.
Российские следователи возбудили уголовные дела по этим трем эпизодам. Украинских военных считают виновными в применении запрещенных средств и методов ведения войны.