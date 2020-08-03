СК открыл дело о геноциде жителей Псковщины в годы ВОВ

Уголовное дело по статье УК РФ «Геноцид» завели после обнаружения массового захоронения около бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковской области.

Эксперты уже извлекли останки 46 человек (в том числе девяти женщин). Речь идет о насильственной смерти. Установлено, что люди умерли от огнестрельных ранений головы.

Следствие из архивных источников узнало, что во время оккупации фашисты убили более 3000 советских граждан в Моглинском концлагере. Узников расстреливали не только в окрестностях лагеря, но и около поселка Глоты, а также у других населенных пунктов Псковской области.

Сейчас извлечение останков продолжается. Кроме того, идут поисково-разведывательные мероприятия в районе поселка Глоты. Сотрудники СК вместе с представителями Минобороны разбираются во всех обстоятельствах массовых убийств во времена Великой Отечественной войны. Также идет исследование архивных материалов на эту тему.

«Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени не останется незамеченным и безнаказанным», — подчеркнула Петренко.