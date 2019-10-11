«Имя узнал из ориентировки». Видео допроса убийцы девочки из Саратова
В ролике мужчина заявил, что до момента убийства не видел девочку, а ее имя узнал из ориентировки, которую развешивали по всему городу.
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«Знаю ее имя из ориентировки, которая развешивалась на столбах», — пояснил подозреваемый. Мужчина ответил утвердительно на вопросы следователя о том, признается ли он в преступлении. На вопрос «В содеянном раскаиваетесь?» допрашиваемый пожал плечами и ответил: «Да».
Девятилетняя Лиза Киселева из Саратова пропала утром 9 октября. Она вышла из дома и направилась в школу, но на уроках ее не было, с этого времени телефон у нее был выключен. Поиски девочки вела почти тысяча человек: полиция, волонтеры «Лиза Алерт», неравнодушные местные жители. На следующий день им удалось найти рюкзак со сменной обувью ребенка, а позже стало известно о задержании мужчины, причастного к исчезновению девочки.
На допросе мужчина заявил, что испугался, что девочка расскажет о его захваченном гараже. Он затащил Лизу в этот самый гараж и убил. Тело ребенка 10 октября нашли правоохранители.
После задержания жители Саратова собрались на стихийный митинг с требованием выдать им убийцу. Кроме того, в соцсетях города циркулирует петиция о смертной казни для убийцы Лизы Киселевой.