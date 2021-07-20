СК опроверг сообщение о том, что женщина в Бурятии отрезала дочери пальцы

Сообщение, что жительница Бурятии якобы отрезала ножом пальцы своей восьмилетней дочери, — это фейк. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.

«Сообщение из больницы поступило по поводу повреждения у девочки. По поводу того, что пальцы отрезаны, информация не соответствует действительности. Имеется рана в области фаланги третьего пальца. Пока разбираемся», — сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мать восьмилетней девочки хотела припугнуть ребенка, отрезала ей пальцы и велела говорить, что это произошло случайно на улице. Об этом девочка якобы сама рассказала в больничной палате.

Источник сообщил «360», что пальцы на месте, а в больницу ребенка привезли с открытым переломом ногтевой фаланги. Министерство соцзащиты Бурятии организовало проверку. По данным чиновников, девочку и еще двух детей воспитывает дядя. Женщина, которую заподозрили в нанесении травм ребенку, — его жена.