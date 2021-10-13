СК опроверг попадание туристов из Москвы в рабство в Дагестане

Пара из Москвы, которая еще недавно рассказывала о трудовом рабстве в Дагестане, не подтвердила следствию эту информацию. Новыми фактами об этом запутанном деле следственный комитет поделился с РИА «Новости».

В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас занимаются проверкой по заявлению москвичей, которые рассказали, как обманным путем попали в Дагестан. Сейчас супруги объяснили, что их не принуждали к труду.

Раньше мужчина по имени Петр Пелеханов поведал «360» о том, как их с женой продали в рабство. По его словам, они пытались уехать в Крым автостопом. Они договорились с водителями, что их подбросят до промежуточного пункта — города Ставрополя. Один из них предложил временно поработать на местной ферме с хорошей зарплатой — мужчина согласился. После этого Пелеханова доставили в Дагестан, где водитель якобы продал его в рабство — пару якобы насильно заставили работать в поле, откуда супругам позже удалось сбежать.

Сейчас следователи рассказали, что претензии у пары есть только к водителю рейсового автобуса, который предложил им подзаработать в Ставрополе, но отвез в Дагестан. А там пара месяц работала в тепличном хозяйстве с оплатой в 10 тысяч рублей каждому. После они отправились в столицу республики и составили на водителя заявление.

«Житель города Москвы с супругой во время опроса пояснили, что их к работам никто не принуждал, насилия не применял, оплату работодатель произвел полностью, претензий к нему не имеют, а поводом для обращения в правоохранительные органы явились действия водителя автобуса, который обещал отвезти их в Ставропольский край, но, как полагают заявители, имел договоренность с жителями Республики Дагестан и получил денежные средства за их дальнейшее трудоустройство на подсобном хозяйстве», — так пересказали события в следственном комитете.

Расследование продолжается, решение будет принято по результатам всех проверок.