Общество 23 марта 2023, 02:01 СК опечатал 20 баров в Петербурге — СМИ «Фонтанка»: СК опечатал порядка 20 баров за негативное влияние на подростков в Петербурге Unsplash

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Следственный комитет опечатал ряд питейных заведений на улицах Думской и Ломоносова в Петербурге. Их подозревают в негативном влиянии на несовершеннолетних. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

В числе опечатанных заведений оказались Fidel, Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka и ряд других баров. На некоторые заведения повесили объявления о том, что «указанное помещение признано вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем доступ к данному помещению ограничен лицам, не осуществляющим предварительное расследование по настоящему уголовному делу».

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Однако же на этих объявлениях нет ни печати, ни символики главного городского следственного управления. Многие заведения, которые находятся по соседству с опечатанными барами, тоже закрыты.

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По информации региональных СМИ, против опечатанных заведений возбуждено уголовное за вовлечение несовершеннолетних к употреблению спиртной продукции.

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