Без срока давности. СК обратился к Канаде за материалами о Ейском палаче

Следственный комитет России расследует преступление без срока давности: казнь 214 детей в детском доме города Ейска Краснодарского края в 1942 году. За помощью российские следователи обратились к канадским коллегам.

Зондеркоманда СС-10 «а» была направлена в Советский Союз, на территорию Краснодарского края, в 1942 году и действовала здесь вплоть до 1943 года. Команду возглавил доктор Курт Кристман. Каратели привезли с собой мобильные газовые камеры. Палачи 9 и 10 октября 1942 года убили воспитанников детского дома Ейска, многие из которых были инвалидами. Их сбросили в общую яму и закопали.

Согласно Акту обследования братской могилы, в ней погребены 214 ребят. Их забирали из детского дома «партиями». Детей успокаивали, что их везут «в Краснодар на лечение», «в баню», «грузить семечки». Об этом уже в наши дни рассказали немногие из тех, кому удалось сбежать от неминуемой смерти.

Одним из палачей следствие считает Гельмута Оберлендера. Известно, что в Зондеркоманде он числился переводчиком. После войны он бесследно исчез, но потом его следы отыскались в Канаде. Он получил гражданство этой страны и вел жизнь скромного обывателя. Когда стало известно о его преступлениях в годы войны, власти в декабре 2019 года решением Верховного суда Канады лишили его гражданства. Оказалось, что Оберлендер скрыл от канадских властей свое участие в карательном подразделении.

«В рамках расследования уголовного дела о геноциде в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома Главное следственное управление СК России направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Канады с просьбой предоставить материалы уголовных дел и иных судебных процессов в отношении Гельмута Оберлендера», — рассказали в Следственном комитете России.

СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, намерен установить все обстоятельства участия Оберлендера в составе Зондеркоманды. Это согласуется с международным правом: в соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступление против человечности. Эти преступления срока давности не имеют.