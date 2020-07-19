СК объявил в розыск основного фигуранта дела о торговле детьми

Фигуранту уголовного дела заочно предъявлено обвинение по статье «Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы».

В ближайшее время следствие объявит его в международный розыск. Также СК намерен выйти в Басманный районный суд Москвы с избранием заочной меры пресечения.

Константин Свитнев работает юристом международного уровня в области репродуктивных технологий, этой теме он посвятил 25 лет. Об этом, в свою очередь, рассказал агентству адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых.

По его словам, 20 июля адвокаты собираются добиться возвращения из больницы в Подмосковье четырех четырехлетних детей обвиняемого, которых незаконно забрали из дома, где они находились под присмотром близких.

«Детей сделали заложниками уголовного дела о торговле детьми», — пояснил адвокат.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы арестовал семерых фигурантов дела о торговле младенцами от суррогатных матерей, еще одного отправили на домашний арест. Среди арестованных числятся врачи-акушеры, гинекологи и урологи, переводчик, генеральный директор центра по суррогатному материнству.

Организатор этого бизнеса Свитнев считает дело сфабрикованным. Он сравнил арест своих подчиненных с «делом врачей-отравителей», когда группу советских медработников заподозрили в заговоре и убийстве лидеров страны.

А знакомый одного из арестованных врачей сравнил дело с охотой на ведьм. По его словам, из-за случившегося «все профессиональное сообщество стоит на ушах».