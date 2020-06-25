СК объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева

СК заочно обвинил журналиста Муждабаева в публичных призывах к терроризму и оправдание его через интернет. Его объявили в международный розыск из-за публикации в Facebook.

«Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети Facebook два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова», — говориться в сообщении СК.

Работа по уголовному делу журналиста продолжается. При этом Муждабаев уже ответил на действия следствия на своей странице в Facebook. В посте он написал, что объявление его в розыск, это «лучший подарок ко Дню крымскотатарского флага».

В 2019 году журналист призывал «стрелять в спину тем, кто проголосовал не за Порошенко». За такие высказывания Служба безопасности Украины открыла производство в отношении Муждабаева.