СК объяснил, зачем узников концлагерей вызывали на допрос

В Следственном комитете объяснили вызов узников концлагерей мерами для восстановления деталей преступлений нацистов. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов планируют опросить более тысячи бывших узников. Для следствия важно, чтобы каждый очевидец страшных событий смог рассказать подробности.

«Воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить детали преступной деятельности нацистов именно с целью документирования фактов уничтожения армией Гитлера мирного населения без военной необходимости», — передает РБК слова Петренко.

Она отметила, что в одной только Волгоградской области сейчас проживают более тысячи бывших узников концлагерей. Петренко также обратила внимание, что никаких санкций за неявку не будет. Однако добавила, что следователи будут очень благодарны, если пенсионеры согласятся побеседовать.

О рассылке повесток возможным очевидцам нацистских преступлений во время Сталинградской битвы сообщила «Новая газета». По их данным, все началось с письма, которые получили родственники 94-летнего бывшего узника нацистов из Волгограда.