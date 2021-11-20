СК не стал заводить дело на прогонявшую детей с аутизмом петербурженку

Следственный комитет отказался заводить дело на жительницу Санкт-Петербурга Наталью Липскую. Она выгоняла с детской площадки детей с аутизмом.

По данным радиостанции «Говорит Москва», в СК не увидели состава преступления в ее действиях. По результатам проверки признаки ненависти либо вражды и самоуправства найдены не были.

Детский центр, воспитанники которого гуляли на той площадке, комментариев не дал. Представители Всероссийской организации родителей детей-инвалидов уточнили, что собираются написать жалобу руководителю ведомства Александру Бастрыкину.

Липская пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые гуляли с сопровождающими. Она объяснила это тем, что они испугали ее внучку. Директор детского центра Валерия рассказала, что Липская оскорбляла детей. В результате сотрудница центра вызвала полицию.