17 декабря 2022, 19:27
СК не стал проверять слова Красовского об утоплении украинских детей
Депутат Ступин сообщил о решении СК не проверять заявление Красовского о детях с Украины
Следственный комитет России по Москве не стал проверять высказывание телеведущего Антона Красовского об украинских детях. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Московской городской думы Евгений Ступин.
По его словам, депутат отправил в управление Следкома просьбу дать оценку словам Красовского, который призывал «топить» украинских детей.
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«Материал сначала спустили в управление по Москве, потом перенаправили в МВД, якобы последственности СК РФ не усматривается! То есть, он не разжигал вражды и розни своими призывами», — написал Ступин.
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Депутат добавил, что попросить подключиться к рассмотрению дела прокуратуру.
Красовский во время интервью с российским писателем Сергеем Лукьяненко сказал о необходимости «топить» детей на Украине, негативно настроенных по отношению к России, написал телеканал «Царьград».
Позднее он извинился за свои высказывания, а телеканал RT отстранил журналиста от работы.
Журналистика
Украина
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