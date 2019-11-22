СК не счел убийцей мужчину, который 100 раз ударил жену табуретом и битой

Следственный комитет Алтайского края завершил расследование смерти жительницы Заринска, которую муж 100 раз ударил табуретом и битой. В ведомстве заявили, что 28-летний мужчина не является убийцей, потому что женщина скончалась не из-за травм.

Речь идет о происшествии, которое случилось в июне этого года. Мужчина с супругой и друзьями выпивал в квартире. Он попросил свою жену не пить слишком много, но она не прислушалась к его словам, из-за чего между парой возник конфликт.

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«В ходе ссоры супруг на протяжении нескольких часов избивал жену, в том числе табуретом и резиновой битой. Обвиняемый нанес потерпевшей около 100 ударов по телу и голове, а затем лег спать», — сказано в сообщении на сайте Следственного комитета региона.

После избиения мужчина лег спать, а утром обнаружил, что его супруга скончалась. Следователи начали проверку этого случая. В ходе расследования муж погибший пояснил, что совершил нападение на жену из-за приступа злобы. Свою вину он полностью признал.

Из-за смерти женщины следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасное для жизни, но повлекшее длительное расстройство здоровья». В ведомстве пояснили, что не стали обвинять мужчину в убийстве, потому что женщина погибла не от нанесенных им травм.

«Смерть наступила от иной причины. Я не могу вам [ее] назвать по этическим соображениям. Понятно, что имеется взаимосвязь, но комплексной судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть наступила от другого», — пояснила старший помощник руководителя регионального управления СК Людмила Рязанцева.

В результате, максимальный срок, который мужчина может получить по избранной статьей, составляет пять лет. Ранее против него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальный срок тюремного заключения в этом случае достигал 15 лет.

У супругов осталось трое несовершеннолетних детей. Где именно они сейчас находятся, ведомство не сообщило.