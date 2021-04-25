СК назвал возможную причину гибели школьницы в сточной решетке в озере в Бронницах

Следователи приехали к озеру в Бронницах в Московской области, где в сточной канаве нашли тело 14-летней школьницы с веревкой на талии. Об этом сообщили в СК России.

На месте работают следователи и криминалисты главного следственного управления СК России по Московской области. Следователи опрашивают очевидцев, обнаруживших тело школьницы, а также ее друзей и одноклассников.

По предварительным данным, накануне девочка обещала своей приятельнице найти рюкзак, который та уронила в канаву в начале апреля.

«С применением криминалистической техники криминалисты и следователи проводят осмотр», — рассказали в пресс-службе СК.

Должностные лица изъяли и осмотрели записи с камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой установят причину смерти ребенка.

Тело школьницы нашли утром 25 апреля в сточной канаве. Труп был привязан веревкой за талию к водосточной решетке там, где вода озера уходит в подземную трубу. В полицию обратились родители девочки, которые не нашли дочь дома в 06:00.