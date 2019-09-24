СК назвал регионы с наибольшим числом пропавших детей

Заявление представитель СК России сделала после проведенного председателем ведомства Александром Бастрыкиным оперативного совещания, где главной темой стал розыск без вести пропавших детей.

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«В 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 года [поступили] 8 383 [таких сообщения]. На данный момент местонахождение подавляющего большинства лиц по таким сообщениям установлено, в розыске из числа пропавших в этот период продолжают оставаться 98 несовершеннолетних», — сообщила Петренко.

Она отметила, что кратчайшие сроки поиска детей стали возможны благодаря тесному взаимодействию Следственного комитета, МЧС, МВД, волонтерских организаций и средств массовой информации. По словам Светланы Петренко, чаще всего дети пропадают в Московской, Иркутской, Свердловской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях.

На совещании были сформулированы и причины пропажи детей. Среди них как недостаточный контроль в учреждениях социальной сферы, так и конфликты с родными, асоциальное поведение родителей, жестокое поведение по отношению к несовершеннолетним, неблагоприятные условия существования. Александр Бастрыкин поручил создать на сайте Следственного комитета постоянно обновляющийся раздел с информацией о детях, которые находятся в розыске, а также базу с данными ДНК родственников детей, которые числятся без вести пропавшими.