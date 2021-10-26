СК назвал главные версии взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах

Следователи рассматривают две приоритетные версии взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Первая — это некачественное оказание услуг по газоснабжению, вторая — неправильная эксплуатация газового оборудования. При этом квартира, где произошел эпицентр взрыва, была отключена от газа еще в 2010 году, рассказали в СК.

По данным ведомства, пенсионер взорвавшейся квартиры жил один и состоял на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления спиртным. Он отказался от предоставления услуг газоснабжения 10 лет назад, и на газопровод, подходящий к плите, была установлена металлическая заглушка.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и потерпевших. В рамках дела назначены судебные пожарно-техническая, строительно-техническая, взрывотехническая и медицинская экспертизы.

Также были проведены обыски и выемки в управляющей и газообслуживающей компаниях. Расследование дела продолжается. Его возбудили накануне по статье о выполнении работ либо оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв прогремел в доме вечером 25 октября. В результате в больницу попали пять человек, одна девушка умерла. Ей было 22 года. Госпитализирован был также пенсионер из квартиры с отключенным газом и два ребенка — один мальчик 2010 года рождения и 17-летний подросток.